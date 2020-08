Eigentlich hat Camila Cabello ja ein wunderbares Leben. Sie ist mega erfolgreich und total in love mit ihrem Sängerkollegen, Cutie Shawn Mendes. Aber auch die 22-jährige "Señorita"-Sängerin kämpft seit sie ein Kind ist mit Panikattacken und Ängsten. "Ich bin immer super nervös und habe viel Angst", berichtet sie. Als sie klein war, traute sie sich nicht einmal, vor ihren Eltern zu singen. "Ich habe alleine in meinem Zimmer gesungen, während meine Eltern zu Walmart gefahren sind", erinnert sie sich. " Eines Tages erwischte ich sie dabei, wir sie mich durch einen Spalt in der Tür gefilmt haben. Ich brach sofort in Tränen aus und auch, wenn meine Freunde mir ein Geburtstagslied sagen, musste ich immer weinen, weil es mich so überforderte, wenn die gesamte Aufmerksamkeit aller auf mich gerichtet war." Auch heute noch kämpft Camila oft mit den Tränen. So sad! Allerdings kann sie inzwischen sehr gut mit ihren Ängsten umgehen: "Manchmal muss man sich eben zwingen, unangenehme Dinge zu tun", sagt sie. "Man wird stärker und es wird von Mal zu Mal weniger schlimm!"