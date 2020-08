Auch Adele machten Panikattacken und Angstzustände das Leben zur Hölle. Adele, ihrerseits eine der größten Sängerinnen ihrer Generation, fühlte sich manchmal kaum in der Lage, aufzutreten. "Ich habe Panikattacken, habe konstant Angst, wenn ich auf der Bühne stehe. Manchmal ist die Angst so groß, dass ich mich übergeben muss... Mein Herz fühlt sich jedes Mal an, als würde es explodieren, weil ich immer so riesige Angst davor habe, nicht das liefern zu können, was man von mir erwartet", sagt die 31-Jährige. Auch wenn sie ihre Panik nach und nach immer etwas besser in den Griff bekommt, wird sie niemals gerne aus Tournee gehen. Dessen ist sich Adele sehr sicher.