BTS: Trotz Pause neue Band-Projekte mit Disney

Nach BTS-Aus: So geht es mit den Jungs der Gruppe weiter

Es war die Schocknachricht schlechthin: Kürzlich gab die wohl erfolgreichste K-Pop Band BTS bekannt, eine Band-Pause einzulegen. Man wolle sich mehr auf Soloprojekte konzentrieren, hieß es in der Erklärung. Wie lang diese Pause anhalten soll, ist nicht bekannt. Doch Fans können nun wenigstens ein bisschen beruhigt aufatmen, denn ein großes Projekt als Gruppe steht noch an…

BTS kommt mit Film zu Disney+

Nun wurde bekanntgegeben, dass das Unternehmen hinter BTS, Hybe, eine globale Partnerschaft mit Disney eingegangen sei und es sind gleich mehrere Projekte mit den Jungs der Boyband geplant! Darunter soll auf Disney+ das „BTS: Permission to Dance on Stage – LA“ als Konzertfilm ausgestrahlt werden. Wer die K-Pop-Legenden also schon immer mal gerne live sehen wollte, kann dies zumindest mit Popcorn von der Couch von Zuhause aus nachholen. Ihr Live-Auftritt aus dem Sofi-Stadion in L.A. vom November 2021 wird in Kinolänge auf dem Streaminganbieter zur Verfügung gestellt – wann, ist jedoch noch unklar.

Ein weiteres Serien-Highlight verspricht Disney+ mit „In the Soup: Friendcation“, einer Reality-Show unter anderem mit V von BTS, in der sich fünf Freunde auf eine Überraschungsreise wagen. Klingt vielversprechend, oder?

Und wem das noch immer nicht genug ist, der kann sich auf die Doku " BTS Monuments: Beyond the Star "!--endfragment-->!--startfragment--> freuen, die neun Jahre BTS-Geschichte erzählt - ab 2023 ebenfalls auf Disney+!

