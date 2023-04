BTS Suga nimmt Fans mit auf Reisen!

Suga veröffentlichte einen Trailer zu seiner kommenden Dokumentation "SUGA: Road to D-DAY"! In dieser wird Dokumentation, die auf Disney+ laufen wird, nimmt Suga seine Fans mit auf einen Roadtrip und erkundet verschiedene Städte – darunter Seoul, Tokyo, Las Vegas, Malibu und San Francisco. Während eines nächtlichen Spaziergangs erzählt er: "Es ist das erste Mal, dass ich diese Straße entlanglaufe. Ich bin gerade so aufgeregt. Immer, wenn wir mit Shows fertig waren, bin ich nur wieder reingegangen und haben gesagt: „Ich bin müde“. Ich sage euch, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas mache. Ich habe das noch nicht einmal in Korea ausprobiert." BTS-Fans können sich also darauf freuen, Suga von einer ganz neuen Seite kennenzulernen!