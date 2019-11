BTS: Das wünschen sich die Mitglieder für die Zukunft

In einem Interview wurden die K-Pop-Stars nach ihren musikalischen Plänen für die Zukunft gefragt. BTS geht aktuell in die Musikgeschichte ein – und wie es aussieht, haben die Mitglieder weiterhin Großes vor. Bandmitglied Jin verriet: "Ich würde gerne mal etwas in Richtung Rockmusik versuchen" und sein Kollege V wünscht sich "Musik im Stil von Indie-Künstler Conan Grey zu machen". Klingt spannend! Auch die anderen Mitglieder haben ihre neue musikalischen Ziele verraten – wenn auch nicht so spezifisch wie Jin und V. Jimin möchte "viele Dinge ausprobieren, aber noch nicht zu viel verraten" und Nesthäkchen Jungkook hofft seine "musikalisches Spektrum auszubauen – egal in welche Richtung".

BTS: Die Band will sich weiterentwickeln

Ob die neuen Ziele von BTS mit der Pleite bei den People’s Choice Awards zu tun hat? Eher nicht – vielmehr sind die Jungs erwachsen geworden. Band-Anführer RM dazu: "Ich will unsere verschiedenen Seiten zeigen, die unsere Entwicklung und unsere Emotionen widerspiegeln." Die ARMY müsse sich aber keine Sorgen machen, denn egal in welchem Style die neuen Songs entstehen – sie werden immer "BTS Style" bleiben. Und so wie es aussieht, hat die Gruppe nicht vor, mit ihrer Musik aufzuhören – zum Glück! BTS arbeiten schon auf Hochtouren an neuen Tracks und die ARMY darf gespannt sein, wie sie klingen werden. Suga verspricht: "Wir haben euch viel Neues zu zeigen – freut euch darauf!" 😍

