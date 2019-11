BTS: Die Band war dreimal nominert

Bestes Musikvideo, Beliebteste Band und Beste Konzerttour: Das waren die drei Nominierungen für BTS bei den diesjährigen People's Choice Awards. Doch obwohl die Fans sich sicher riesig über einen Auftritt ihrer Lieblinge gefreut hätten, erschienen die K-Pop Stars nicht zur Verleihung des Awards. Der Grund dahinter ist unklar – doch vermutlich brauchen die sieben Jungs erstmal eine kleine Auszeit nach ihrem emotionalen Abschied von der BTS-Army bei ihrer "Love Yourself: Speak Yourself"-Tour.

BTS: Auszeit für neue Musik

Ein weiterer Grund für die Abwesenheit von BTS bei den People's Choice Awards könnte sein, dass die Band bereits an neuer Musik arbeitet – als Gruppe und individuell. BTS-Mitglied Jungkook hatte zuletzt angekündigt, dass er solo weiter macht und bald seine eigene Musik veröffentlichen will. Gut möglich, dass die K-Pop-Stars sich erstmal von ihrer Tour erholen und auf neue Projekte konzentrieren wollen – schließlich ist auch ein neues Album geplant. Die Auszeichnungen in den Kategorien Bestes Musikvideo, Beliebteste Band und Beste Konzert-Tour gingen bei den People's Choice Awards 2019 übrigens nicht an BTS, sondern an ihre weiblichen Kollegen von der K-Pop-Gruppe BLACKPINK. 🙈

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!