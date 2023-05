BTS: So geht es Jin beim Militär

Im April postete Jin ein Update und erzählte von seinen Erfahrungen beim Militär. Der Sänger dachte über den vergangenen Monat April nach, überlegt ein paar Aprilscherze zu machen, entschied sich dann aber dagegen, weil er ja beim Militär ist. Er gesteht, dass er jetzt, wo er bei der Armee ist, keine Videos mehr posten sollte und erklärt: "Ich habe nur etwas getrunken und ich wollte eine Nachricht für euch hinterlassen." In einem Live-Video auf Weeverse erzählte er dann schließlich, dass er das Video gedreht hat, als er im Urlaub war. Jin hatte seinen 100. Diensttag absolviert und wurde wegen "ausgezeichneten Verhaltens und bemerkenswerter Leistung" mit vier freien Tagen belohnt. Die Zeit nutzte er natürlich so gut es ging aus: Er besuchte Jimins Solokonzert, genoss einen Abend mit den Jungs in einem Restaurant in Seoul und organisierten ein Geburtstagsessen für seine Mutter! Diese kurze Auszeit hat er sich auch verdient. Bisher scheint es Jin also gut zu gehen und wir freuen uns schon auf das nächste Update des K-Pop-Stars!