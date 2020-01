BTS: Erster Auftritt mit Comeback-Song

BTS-Comeback in vollem Gange

Letzten Freitag wurde der erste Song aus dem kommenden BTS-Album "Map of the Soul: 7" veröffentlicht und er ist natürlich wieder mal eingeschlagen. Das künstlerische Musikvideo, in dem eine Dance Company den emotionalen Track vertanzt, wurde allein auf YouTube schon 20,5 Millionen mal aufgerufen. Wahnsinn! In den englischen iTunes-Charts landete "Black Swan" nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung auf Platz eins und bescherte BTS und ihrem unveröffentlichten Album schon den nächsten Rekord. Denn noch nie war eine K-Pop-Gruppe dort auf dem ersten Rang. Dafür bedanken sich die Jungs nun mit einem baldigen Live-Auftritt.

Hier performen BTS "Black Swan"

Schon die aufgenommene Version des BTS-Song "Black Swan" ist richtig cool. Trotzdem würden wir sie alle gern mal in real life sehen plus die passenden Dance Moves der Jungs dazu. Und bis dahin ist es gar nicht mehr so lange. Sie haben auf Twitter nämlich verkündet, dass sie den Hit demnächst zum ersten Mal performen wollen. Dafür fliegen sie extra nach Amerika und besuchen Moderator James Corden in seiner "The Late Late Show". Wer dafür also Karten bekommen hat, wird tatsächlich bei einem BTS-Debüt dabei sein. Wir anderen können die Performance aber danach wenigstens auf YouTube und Co sehen. Auf die Bühne geht's für die sieben übrigens am 28. Januar. Die Fans freuen sich darauf schon mega und hoffen unter anderem darauf, dass James Corden mit den Boys eine Runde "Carpool Karaoke" spielt. Wie hammer wäre das?!😍

