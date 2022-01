Britney Spears: Eigene Schwester mit Messer bedroht

Britney streitet öffentlich mit Schwester

Die schockierenden Lügen rund um Britney Spears nehmen kein Ende! Nach einem Interview, in dem Jamie Lynn Spears, die kleine Schwester der Pop-Ikone, einige krasse Bomben hat platzen lassen, scheint die Versöhnung der beiden Schwestern in weite Ferne gerückt.

In einer Insta-Story scheint Jamie nun einen Schritt auf Britney zugehen zu wollen, bezeichnet ihren Streit als „peinlich“ und möchte mit ihr privat reden. Fans stürzen sich auf diese Nachricht, denn sie kommt kurz nach besagtem Interview, in dem Jamie so manches krasse Detail über ihre Schwester hat fallen lassen …

Jamie wurde von Britney mit einem Messer bedroht

Im Interview mit Nightline kamen einige sehr private – und erschreckende – Details aus dem Leben der beiden Schwestern ans Tageslicht. Insofern Jamie die Wahrheit erzählt, wovon zumindest die Fans von Britney absolut nicht überzeugt werden. Demnach hätte Britney sich und ihre Schwester einmal in einen Raum eingeschlossen und Jamie mit einem Messer gejagt! In ihrem Buch beschreibt sie ihre Schwester als „sprunghaft, paranoid und unberechenbar“. Britney reagierte auf Instagram auf die Vorwürfe und schrieb: „Jamie Lynn … Herzlichen Glückwunsch, Babe! Du hast dich auf ein neues Level von LOW begeben. Ich war nie auch nur in der Nähe von dir mit einem Messer oder würde daran denken, so etwas zu tun!“ Die Vorwürfe von beiden Seiten eskalieren immer weiter ...

