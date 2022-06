"Bridgerton"-Star nach Krankenhaus-Drama: So krank ist sie

"Bridgerton"-Star musste ins Krankenhaus!

In "Bridgerton" verzauberte Ruby Barker uns alle als Lady Marina Thompson/Crane. Vor ein paar Tagen dann die Schock-Nachricht: Die Schauspielerin musste ins Krankenhaus. Mittlerweile ist sie aber glücklicherweise wieder entlassen worden. Doch geht es ihr wirklich schon wieder besser? Und was ist vorgefallen, dass sie überhaupt ins Krankenhaus musste?

Auf Instagram sprach die Schauspielerin nun offen über ihre gesundheitlichen Probleme und gibt zu, dass sie aus psychischen Gründen im Krankenhaus war. Laut eigener Aussagen hat sie seit "Bridgerton" mit mentalen Problemen zu kämpfen.

"Bridgerton": Ruby Barker spricht offen über mentale Probleme

"Mir ging es wirklich lange Zeit nicht gut. Ich will einfach nur ehrlich zu allen sein, ich hatte zu kämpfen", so die Schauspielerin in einem ihrer beiden Instagram-Posts. Sie hat in letzter Zeit viel gelernt, auch wenn es ihr zunächst schwergefallen ist, zu begreifen, was es wirklich bedeutet, sich selbst zu lieben: "Sei nett zu dir selbst, sei sanft." Nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt folgte nun ein Folge-Video, in dem sie sich für die ganze Unterstützung, die sie erhalten hat, bedankt. Zum Abschluss gibt Ruby Barker ihren Followern noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: "Du trainierst deinen Verstand, das Lustige zu finden, das Licht zu finden, das Positive zu finden. Das ist eine wirklich schwierige Sache, aber wenn man sich darin übt, dann schafft man es!" Schön zu sehen, dass Ruby Barker durch ihre dunkle Zeit durchgekommen ist und andere nun ermutigt, dass sie es auch schaffen können!

