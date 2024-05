"Bridgerton" Staffel 4: Wird Francescas Geschichte vorgezogen?

Im zweiten Teil der dritten Staffel schreitet das Geschehen weiterhin schnell voran, wie Lord John Kilmartin Darsteller Victor Alli im Interview mit Screen Rant verrät: "Ich möchte ein Pferd reiten. Das ist so willkürlich, nicht wahr? Ich möchte es erkunden, weil ich während der Dreharbeiten mehr über John, sein Leben und seine Familie erfahren habe. Es wäre schön, mehr von seiner Familie zu sehen, zu erfahren, wer diese Leute sind und wo er herkommt. Was ist sein Hintergrund, wo ist er aufgewachsen? Und für Francesca ist es interessant, seine Welt zu sehen und wo er herkommt. Er ist jetzt offensichtlich in ihrer Welt, und er kennt ihre Familie." Es scheint also, als würde Francesca schon im zweiten Teil der dritten Staffel die Familie von Lord John Kilmartin kennenlernen und vielleicht läuten ja auch schon bald die Hochzeitsglocken? Die bisher erzählte Geschichte bereitet auf jeden Fall schon mal alles vor, um in der vierten Staffel den Fokus auf Francesca zu legen. Ob es wirklich so kommt? Auf die Antwort müssen wir wohl noch etwas warten.