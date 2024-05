John Krasinski und Cailey Fleming über "Imaginäre Freunde": Wer ist ihr Lieblings-IF?

Kann man sich denn bei so vielen coolen und süßen IFs überhaupt entscheiden, welche man am liebsten mag? Nur schwer. Doch trotzdem hat Hauptdarsteller*in Cailey Fleming einen Favoriten: "Mein Liebling ist Lewis [Bär]. Er ist einfach besonders. Er ist sehr schlau. Er ist weise. Er hat viele Jahre Erfahrung unter seinem kleinen Hut, den er trägt – und er hat Hosenträger. Sie sind so süß!" John fügt noch hinzu: “Er is auch der Anführer aller IFs. Er hat das Altersheim für all die IFs gegründet.“ Dem Drehbuchautoren und Produzenten fällt es verständlicherweise nicht ganz so einfach, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Schließlich hat er ja alle von ihnen selbst kreiert. "Es ist eine schwere Entscheidung. Eine schwere Frage. Ich habe viele Favoriten, da ich über das letzte Jahr auch viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Ich würde sagen, einer meiner aktuellen Favoriten ist Keith. Er ist der unsichtbare IF, über den Ryan [Reynolds] immer wieder stolpert.“ Und ein anderer IF den ich wirklich lieben gelernt habe, ist Cosmo. Er wurde von einem Kind während des Kalten Krieges erfunden und somit waren Spione das Einzige, was das Kind interessierte. Also ist Cosmo einer der besten Spione aller Zeiten. Er ist der im Trenchcoat und den Augen im Hut."