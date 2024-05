John Krasinski und Cailey Fleming über "Imaginäre Freunde": "Eine Einladung, zu dem zurückzukehren, was einen glücklich gemacht hat."

Doch hatten Hauptdarstellerin Cailey Fleming und Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler John Krasinski selbst auch imaginäre Freunde? John Krasinski erzählt: "Ich hatte wirklich einen imaginären Freund – und wie uns dieser Film lehren wird, sind sie nie ganz verschwunden. Also, eigentlich habe ich immer noch einen imaginären Freund. Sein Name ist Sam Brace. Es gab eine Videothek am Ende unserer Straße und auf dem Weg zur Videothek haben wir immer so getan, als wären wir in einem Film. Und so waren wir in Actionfilmen. Wir waren ein furchterregendes Duo, das es mit vielen Bösewichten aufnahm. Wir haben in Horrorfilmen mitgespielt, und ich hatte noch nie einen Horrorfilm gesehen, also hatte ich keine Ahnung, was ein Horrorfilm beinhaltet. Also wählte ich einfach Werwölfe als de facto Bösewichte. Und wir haben ein paar ziemlich brenzlige Zeiten hinter uns gebracht, Sam und ich. Wir haben eine Menge durchgemacht."

Ob ihn diese Vorstellung, zusammen mit Sam in Filmen mitzuspielen, auch zur Schauspielerei gebracht hat? "Ich habe diese Geschichte meiner Frau erzählt, und als ich sie erzählte, dachte ich wirklich: 'Oh mein Gott, bin ich deshalb in die Filmbranche gegangen? Weil Sam und ich die ganze Zeit über Filme nachgespielt haben?' Es ist möglich. Es ist vielleicht die Wahrheit." Cailey hingegen hatte nie einen imaginären Freund und bereut es jetzt sogar: "Ich hatte nie einen IF. Aber ich will einen, weil ich auch so eine Geschichte erzählen können möchte. Ich liebe diese Geschichte."