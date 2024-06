"Bridgerton" Staffel 4: 5 Änderungen, durch die ALLES anders wird!

Am Ende der dritten Staffel heiratet Francesca John Stirling. Damit wird ihre Geschichte schon eingeleitet. In "Ein hinreißend verruchter Gentleman" verstirbt John leider sehr früh in ihrer Ehe und Francesca findet Trost bei Johns Cousin Michael Stirling, der auch in tiefster Trauer ist. Mit der Zeit entwickeln die beiden Gefühle füreinander und heiraten letztendlich auch. In Staffel 3 hat John Francesca anstatt seines Cousins Michael, seiner Cousine Michaela vorgestellt! Der Charakter wurde also geändert und das aus einem guten Grund: Es kann endlich eine queere Liebesgeschichte in der Serie erzählt werden! Wir sind schon gespannt, wie die Verantwortlichen die Geschichte umsetzen werden!