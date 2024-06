"Bridgerton": Showrunnerin verrät sexuelle Orientierung von Benedict!

Im Interview mit The Hollywood Reporter spricht Showrunnerin Jess Brownell über die sexuelle Orientierung von Benedict und inwiefern es seine Geschichte beeinflussen wird: "Benedicts sexuelle Identität ist für ihn keine feste Überzeugung. Aus heutiger Sicht könnte man ihn als pansexuell bezeichnen, als jemanden, für den das Geschlecht keine Rolle spielt. Wir haben seit der ersten Staffel viel über Benedicts fließende Geschlechtsidentität gesprochen, und ich weiß, dass die Leute das aufgegriffen haben, und es ist etwas, zu dem wir Stellung beziehen und das wir an der Figur deutlich machen wollten. Ich glaube, dass er eine Figur ist, bei der es von Natur aus mehr um Verbindungen als um das Geschlecht geht. In der Dreierbeziehung geht es Benedict darum, dass er lernt, sein wahres Selbst zu akzeptieren, so wie Pen und Colin ihr wahres Selbst akzeptieren. Benedict war schon immer ein unkonventioneller Charakter, der ein wenig außerhalb der Gesellschaft lebt, was seinen Komfort angeht. In dieser Staffel hilft Tilley dabei, sein wahres Ich anzunehmen und bringt ihm bei, wie er es sich zu eigen machen kann. Das ist etwas, das Benedict auch in zukünftigen Staffeln weiterführen wird."

In einem Interview mit Bustle sieht Luke Thompson das ähnlich: "Es ist erfrischend, jemanden zu sehen, der sich mit dieser Seite seiner selbst auseinandersetzt, ohne Angst zu haben, wer er ist und was das bedeutet. […] Es war damals eine extrem repressive Zeit. Aus heutiger Sicht käme der Begriff Pansexualität am ehesten infrage – sich von der Art und Weise, wie jemand denkt und fühlt, angezogen zu fühlen, unabhängig vom Geschlecht. Aber das Erfrischende daran ist, dass es, zumindest in der Art und Weise, wie es derzeit entdeckt wird, ein Gefühl der Etikettenlosigkeit gibt."