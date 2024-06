"Bridgerton" Staffel 4: Welches Paar ist als Nächstes an der Reihe?

Benedict, Eloise und Francesca sind die einzigen, die also als Hauptcharakter in Staffel 4 infrage kommen würden. Die anderen verbleibenden Geschwister, Gregory und Hyacinth sind mit 12 und 14 Jahren auch noch zu jung und es wäre ein Zeitsprung notwendig – das würde die Zeitlinie von "Bridgerton" ziemlich durcheinanderwerfen. Wenn die Serie noch einigermaßen in Einklang mit der Buchreihe bleiben will, wäre die logischste Variante Benedict. Das Ende der dritten Staffel deutete auch schon stark an, dass seine von Aschenputtel inspirierte Liebesgeschichte als nächste Folgen könnte: Es gab eine Anspielung auf DEN Maskenball, der in Benedicts Handlung eine wichtige Rolle spielt und auch Lady Whistledowns Erzählung, die mit einer Aufnahme des zweitältesten Bridgerton unterlegt wurde, ist ein starker Hinweis auf seine Hauptrolle in Staffel 4. Doch die Serie könnte sich auch weiterhin losgelöst von der Reihenfolge der Bücher bewegen. Francescas Romanze aus dem sechsten Teil wurde in den neuen Folgen bereits (mit einem kleinen Twist) angeteasert. Und auch Eloises Liebhaber aus dem fünften Teil („In Liebe, Ihre Eloise“), Sir Phillip Crane, wurde schon in die Show eingeführt. Alles Hinweise darauf, dass auch sie in Staffel 4 im Fokus stehen, denn Benedicts Partnerin aus den Büchern, Sophie, ist in den neuen Folgen noch nicht richtig vorgestellt worden.