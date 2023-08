"Bridgerton" Staffel 3: Wie geht es mit Kate und Anthony weiter?

Anthony und Kate werden in den neuen Folgen, nach Aussagen von Simone Ashley, glücklich zusammenleben: "Ich glaube, ihr werdet in dieser Staffel eine viel weichere Seite sehen… Sie wird mit ihrem Ehemann sehr zufrieden sein." Das Paar ist nach dem auf und ab in der zweiten Staffel nun in einer sehr stabilen Phase ihres Lebens. Bekommen die beiden vielleicht sogar ein Kind? Das wäre auf jeden Fall der Wunsch von Simone – und mit der Storyline in den Büchern würde es auch übereinstimmen: Am Ende der Reihe hat das Paar nämlich vier Kinder (Edmund, Miles, Charlotte und Mary) und einen Hund (Newton). Die Schauspielerin hat auch erwähnt, dass in der dritten Staffel eine verletzlichere und gestresste Seite von Kate zu sehen sein wird – sind da ihre neue Rolle als Viscountess und ein Baby etwa der Auslöser dafür?