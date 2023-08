"Bridgerton" Staffel 3: Dieser Charakter sollte zurückkehren

Der Diamant der letzten Saison, Edwina Sharma, ist nach dem gescheiterten Beziehung-Versuch mit Anthony Bridgerton, der später ihre Schwester Kate heiratete, noch nicht vergeben. Es wäre doch so schön zu sehen, wie sie auch noch glücklich wird, oder? Wer könnte da besser zu ihr passen als Prinz Friedrich, der Großneffe von Queen Charlotte? Dieser wurde uns schon in der ersten Staffel von "Bridgerton" als potenzieller Partner für Daphne vorgestellt und gilt als einer der begehrtesten Junggesellen. Als sich Daphne aber gegen ihn entschied, reiste der enttäuschte Prinz wieder nach Preußen ab. Er könnte in Staffel 3 wieder zurückkehren, denn Queen Charlotte tröstete Edwina nach der geplatzten Verlobung mit den Worten, dass Prinz Friedrich immer noch ledig und verfügbar sei. Friedrich ist schüchtern und liebenswert, aber auch intelligent und witzig. Er würde doch perfekt zu Edwina passen, oder? Wir würden uns freuen, wenn die beiden neben Colin und Penelope auch zusammenfinden würden!