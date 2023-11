"Bridgerton": Der 8 Staffeln Plan ist in Gefahr!

Die Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" basiert auf der achtteiligen Buchreihe von Julia Quinn und erforscht Liebe und Skandale während der Regency-Zeit in London. Wie in den Büchern ermöglicht auch das Anthologieformat der Serie, dass in jeder Staffel eine neue Liebesgeschichte verfolgt werden kann und somit jedes der Bridgerton-Geschwister einmal im Fokus steht.

In den Staffeln 1 und 2 waren es Daphne und Anthony, in der dritten Staffel ist, anders als in der Buchreihe, Colin an der Reihe. Mit fünf weiteren Geschwistern, die dann noch auf ihren großen Moment warten, haben die Verantwortlichen also noch genügend Material, um "Bridgerton" als langfristige Serie weiterzuentwickeln. Doch jetzt könnte es zu Problemen kommen.