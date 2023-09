"Sex Education" Staffel 4: So geht es den Charakteren am Ende

In der vorletzten Folge der vierten Staffel hat Otis endlich Sex mit Maeve, doch seine Freude wird schnell getrübt, als Maeve beschließt, zurück nach Amerika zu ziehen, um ihr Studium fortzusetzen – die beiden trennen sich. Später kommt sogar raus, dass sie vereinbart haben, sich für eine Weile nicht mehr gegenseitig zu kontaktieren und auf Abstand zu gehen, was Otis etwas zu schaffen macht. Seine Trennung von Maeve führt aber auch dazu, dass er sich wieder mehr mit Eric trifft, mit dem er in den letzten Wochen so gut wie keine Zeit verbracht hat. Otis schafft es auf Platz 2 in der Schüler-Wahl, gibt die Rolle von Cavendishs Sextherapeuten an O ab. Am Ende der Serie findet er in seinem Zimmer einen handgeschriebenen Brief von Maeve, in dem sie ihm dafür dankt, dass er ihr geholfen hat, sich zu öffnen und größeren Träumen nachzugehen.