Bridgerton: Das verheimlicht "Queen Charlotte" über King Georges Krankheit!

Zunächst versuchte der König seinen Gesundheitszustand vor Queen Charlotte zu verbergen und ihn besser in den Griff zu bekommen, damit er sowohl am Hof als auch in ihrem Leben präsent sein konnte – leider schaffte das King George III. nicht. In "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" werden zwar einige der skurrilen Halluzinationen des Königs geschildert, seine dunkelsten lässt die Serie aber weg. Im wirklichen Leben litt er unter starken Stimmungsschwankungen und redete manchmal mit Menschen, die bereits verstorben waren. In anderen Situationen glaubte er, er sei selbst verstorben und unterhielt sich mit Engeln.