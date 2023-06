"Bridgerton": Das große Geheimnis von Lady Danbury

Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum Lady Danbury und Queen Charlotte ein scheinbar so enges Verhältnis zueinander haben? In "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" lernen wir etwas mehr über die Vergangenheit von Lady Danbury. Die Serie zeigt, wie sie wohlhabend wurde und gibt einen Einblick in ihre unglückliche Ehe. Doch von ihren Kindern ist nicht viel zu sehen gewesen. Ein Blick in die "Bridgerton"-Bücher verrät uns nicht nur mehr über ihre Kinder, sondern auch, wie die Freundschaft zwischen Lady Danbury und Queen Charlotte entstanden ist…