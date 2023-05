"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte": Diese Szene verlief anders als geplant

Nicht ganz: Corey brach sich während der Dreharbeiten den Knöcheln und musste einige Szenen mit einem Gipsschuh drehen. Das veränderte auch das Liebesgeständnis komplett, wie der Schauspieler nun in einem Interview verriet: "Am Anfang von Folge 6, als George von Charlotte gezwungen wird, ihr seine Liebe zu gestehen – in dieser Szene bewegt sich George aus irgendeinem Grund nicht. Er sitzt und dann, als er aufsteht, kommt Charlotte zu ihm und als ersteht, umarmen sie sich. Ich wackele leicht und der Grund dafür ist, dass ich mir den Knöchel gebrochen hatte und nicht laufen konnte. Man kann es sehen, wenn sie sich küssen und sich am Ende umarmen. Der Grund, warum George nicht geht – Er sollte in dieser Szene gehen und ich musste einfach still bleiben, weil ich einen Gipsschuh hatte und überhaupt nicht gehen konnte. Ich war sofort auf Krücken, wenn sie 'Schnitt' riefen." Fans finden, jedenfalls, dass die Szene dadurch noch stärker wurde – und wir können da nur zustimmen!