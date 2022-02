"The Book of Boba Fett": Was ist eigentlich "Gewürz"?

„The Book of Boba Fett“ ist ein voller Erfolg bei Disney Plus – auch wenn die Kritiken eher durchwachsen sind, auch bei den Fans. Aktuell ist noch nicht klar, ob es „The Book of Boba Fett“ Staffel 2 jemals eine Realität wird, doch manche Fans fragen sich aktuell vielmehr etwas anderes: Worum handelt es sich eigentlich bei dem mysteriösen „Gewürz“, das so eine wichtige Rolle in der Serie zu spielen scheint? Wir klären auf!

Das „Gewürz“ in „Star Wars“ erklärt

Bei dem „Gewürz“ (im Englischen „Spice“) handelt es sich um eine Droge, auch wenn es im gesamten „Star Wars“-Franchise nie so deutlich als solches benannt wird. Das „Gewürz“ wird in den Minen von Kessel abgebaut, die Fans das erste Mal im Film „Solo: A Star Wars Story“ sehen durften. Zuvor war der Planet immer mal wieder erwähnt worden. Die genaue Wirkung der Droge wird bei „Star Wars“ nicht erklärt. Das „Gewürz“ wird in Verbindung mit dem Pyke-Syndikat gebracht, einer Organisation, die sich auf das Schmuggeln des Rauschgifts spezialisiert hat und die Mine auf Kessel betreibt. Sie nutzen dort Sklaven unterschiedlicher Spezies, um die Substanz abzubauen und verkaufen sie in der gesamten Galaxie.

Übrigens: Auch in der Buch- und Filmreihe „Dune“ spielt „Spice“ eine wichtige Rolle und ist dort ebenfalls ein Rauschmittel. „Dune“ wird oft als eine der Inspirationen von George Lucas für seine „Star Wars“-Reihe beschrieben, weswegen man davon ausgehen kann, dass auch das „Gewürz“ in „Star Wars“ seinen Ursprung in „Dune“ hat.

Das „Gewürz“ in „The Book of Boba Fett”

In “The Book of Boba Fett” versucht der titelgebende Ex-Kopfgeldjäger, sich eine Existenz in der Unterwelt vom Wüstenplaneten Tatooine aufzubauen. Hierbei gerät er in Konflikt mit dem Pyke-Syndikat, welches versucht, auf Tatooine ihren Drogen-Schmuggel weiter auszuführen. Im Laufe der Serie kommt es zum Krieg zwischen der Fraktion von Boba Fett und dem Pyke-Syndikat, welches seinen Höhepunkt sicherlich in der finalen Folge von „The Book of Boba Fett“ finden wird. Vor Jahren war das Pyke-Syndikat noch Teil einer größeren kriminellen Organisation, doch aktuell ist noch unbekannt, ob das zur Zeit von „The Book of Boba Fett“ noch immer der Fall ist.

