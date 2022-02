„The Book of Boba Fett“ Staffel 2 (im Deutschen: „Das Buch von Boba Fett“) ist noch keine gesicherte Sache – so viel vorweg. Schließlich läuft die erste Staffel der Serie gerade erst bei Disney Plus!

Auf der anderen Seite war die Ankündigung der Serie selbst schon eine riesige Überraschung (übrigens eine, von der nicht einmal Disney etwas wusste). Der Hype war innerhalb kurzer Zeit so groß, dass aus dem kleinen Teaser am Ende von der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ tatsächlich eine eigene Serie wurde, die die Geschichte des galaktischen Kopfgeldjägers Boba Fett weitererzählt.

Doch handelt es sich bei „The Book of Boba Fett“ um eine limitierte Serie oder können wir mit einer zweiten Staffel rechnen? Wer wäre vom Cast dabei, wer kommt neu dazu? Wann würde es losgehen? Und worum überhaupt gehen? Wir haben dazu alle Infos gesammelt, die wir finden konnten!

„The Book of Boba Fett“: Kommt eine zweite Staffel?

Wird es eine zweite Staffel von "The Book of Boba Fett" geben? Bisher gibt es kein offizielles Statement 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Die Begeisterung der Fans war groß, als Boba Fett in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ überraschend auftauchte. Nachdem die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka ebenfalls in der zweiten Staffel eine Rolle hatte (Fans kannten sie noch aus den Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“), wurde den meisten klar, dass Disney sehr Großes mit ihren Live-Action-Serien vorhat.

Ob wir eine zweite Staffel der Serie bekommen, die die Geschichte von Boba Fett erzählt und wie er sich als Gangster-Boss auf dem Wüstenplaneten Tatooine versucht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einschätzbar. Zumindest Disney und Lucasfilm, die Studios hinter der Serie, halten sich mit Aussagen noch zurück. Verständlich, den seit Dezember 2021 läuft „The Book of Boba Fett” auf Disney Plus überhaupt erst und die erste Staffel ist noch nicht fertig!

Boba-Fett-Darsteller Temuera Morrison sagte damals im Juli 2021 in einem Interview mit Express: „Ich glaube, dass sie [Disney/Lucasfilm] noch einige Dinge bedenken müssen … Der Baum wächst noch. Ich denke, sie werden erst einmal abwarten, wie die Serie ankommt. Es gab noch keine Gespräche darüber.“ Das war natürlich bevor die Serie überhaupt anlief! Doch nun, da das der Fall ist, können zumindest wir die nächsten Schritte von Disney nicht einschätzen …

Schließlich ist die Meinung über „The Book of Boba Fett“ etwas durchwachsen. Gerade die ersten Folgen standen unter Kritik, weil sie sich sehr stark auf Flashbacks konzentrierten, die zwar Boba Fetts Entscheidung, nicht länger ein Kopfgeldjäger sein zu wollen, etwas nachvollziehbarer machten, der Figur zum Zeitpunkt der Handlung allerdings wenig Tiefe geben. Und nicht wenige Fans finden es bedenklich, dass Folge 5 und 6 der ersten Staffel, in denen Boba Fett keine bis kaum eine Rolle spielte, die bisher besten Folgen der Serie waren!

Schließlich ist da noch der Kommentar von Schauspieler Temuera zum „Baum, der noch wächst“. Disney baut sich gerade einen – um bei seiner Metapher zu bleiben – riesigen „Star Wars“-Baum auf. Allein drei „Star Wars“-Serien sind noch in der Pipeline, „Ahsoka“ und „Rangers oft he New Republic“ – und alle Hauptfiguren dieser Serie (Boba Fett eingeschlossen) hatten ihren ersten Auftritt in „The Mandalorian“. Aktuell wirkt es eher so, als sei „The Book of Boba Fett“ kaum mehr als eine Nebenserie zu „The Mandalorian“, die uns bei Laune halten soll, bis die dritte Staffel dieser Serie kommt. Doch es kommt ja noch eine Folge von Boba Fetts Serie, also müssen wir wohl noch abwarten und schauen, ob sie auf eigenen Beinen stehen kann und eine zweite Staffel überhaupt Sinn ergibt.

Worum geht es in Staffel 2 von „The Book of Boba Fett“?

„The Book of Boba Fett” zeigt uns den Kopfgeldjäger von einer ganz anderen Seite, als wir ihn noch in „Das Imperium schlägt zurück“ erlebt haben. Dort wirkte er eiskalt, kalkulierend und frei von jedweder Reue, nur darauf aus, sein Kopfgeld für Han Solo zu erhalten. In der Serie ist Boba Fett nun stolzer Besitzer eines Rancors, redet von Ehre und möchte seinen eigenen Klan gründen! Zwar ist die Rede davon, dass er ein Gangster-Boss werden möchte, so wie sein Vorgänger Jabba the Hutt, doch „The Book of Boba Fett“ ist ganz offensichtlich kein „Peaky Blinders“ – bisher musste sich Boba Fett nicht ein einziges Mal die Hände wirklich schmutzig machen.

„The Book of Boba Fett” Staffel 2 – sollte es denn eine zweite Staffel geben – hätte die Gelegenheit, die ehrenlosen und dunklen Seiten der kriminellen Unterwelt zu beleuchten. Wir haben schon einen Helden in cooler Rüstung in „The Mandalorian“, viel spannender wäre es also, in Boba Fett einen fiesen Protagonisten zu haben, der generell zu guten Taten in der Lage ist und diese anstrebt, den seine Karriere aber oftmals genau daran hindert. Vielleicht wird er ja von einem seiner engsten Vertrauten verraten? Naheliegend wäre hier Fennec Shand (Ming-Na Wen), eine Auftragskillerin, die für Boba arbeitet … noch!

Klar ist, dass eine theoretische zweite Staffel eine bessere Prämisse braucht als „wir schauen Boba Fett dabei zu, wie er in einem Heilwassertank liegt und Flashbacks hat“ – zumindest, wenn die Flashbacks keine wirklich neuen Informationen über seine Vergangenheit geben. Ein Beispiel: In Folge 6 von „The Book of Boba Fett“ taucht Kopfgeldjäger Cad Bane auf. Er war zu Zeiten der Klonkriege bekannt als der beste Kopfgeldjäger der Galaxie und wäre „The Clone Wars“ vor Disneys Übernahme des „Star Wars“-Franchise weitergegangen, dann hätten wir gesehen, wie Cad Bane der Mentor von Boba Fett wird. Wie wäre ein Flashback in diese Zeit?

„The Book of Boba Fett“ Staffel 2: Wer ist im Cast dabei?

Sollte sie das Staffelfinale überleben, ist Ming-Na Wen sicher auch in "The Book of Boba Fett" Staffel 2 dabei! 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Da die erste Staffel der Serie noch immer auf Disney Plus läuft, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen, wer in einer theoretischen zweiten Staffel noch am Start sein wird. Ausgehend vom Titel können wir aber stark davon ausgehen, dass Morrison als Boba Fett wieder dabei wäre. Auch Wen als Fennec Shand ist ziemlich sicher am Start, sollte sie die erste Staffel überleben. Weitere mögliche Stars wären:

Pedro Pascal als Din Djarin (der Mandalorianer)

David Pasquesi als Berater vom Bürgermeister von Mos Espa

Carey Jones als Krrsantan

Sophie Thatcher als Drash

Danny Trejo als der Trainer von Boba Fetts Rancor

Mark Hamill als Luke Skywalker

Grogu („Baby Yoda“)

