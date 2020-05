Bonez MC: Hast du dieses Geheimnis in seinem Video entdeckt?

Darum ist "Roadrunner" nicht in den YouTube-Trends

Eine Geisterstadt im wilden Westen, ultra krasse Sportwagen und ein spektakulärer Überfall auf einen Geldtransporter - klingt wie drei Hollywoodstreifen, ist aber das neue Musikvideo von Bonez MC! Für seine neue Single "Roadrunner" hat Bonez weder Kosten noch Mühen gespart und einen richtig krassen Clip gedropt! Kein Wunder, denn der Track ist die erste Single-Auskopplung seines neuen Albums "Hollywood" – eine echte Überraschung, auf die Bonez Fans fast 8 Jahre gewartet haben. In weniger als vier Tagen wurde das Video über 2 Millionen Mal angeseh und über 150.000 Mal geliked und das, obwohl es für die Trends gesperrt wurde! Seine Fans vermuten, dass das daran liegt, dass Bonez im Video den Sheriff erhängt! Doch der, ist nicht der einzige Tote im Video…

"Roadrunner": Bonez MC hat einen Zombie versteckt

Und tatsächlich, wer ganz genau hinsieht, dem fällt auf, dass sich im Video zu "Roadrunner" ein Zombie versteckt hat.

In Minute 00:58 fliegt ein Bonez-Dollar durch die Luft, doch der sieht ganz anders aus, als die Scheine, die Drugobert Drug in seinem Tresor gebunkert hat! Zum Vergleich, hier seht ihr Skittlez im Geldregen. Auf den Scheinen zu sehen: Ein lächelnder John-Lorenz Moser (wie Bonez mit bürgerlichem Namen heißt).

Auf diesem Schein (der in Minute 00:58 zu sehen ist) ist zwar auch Bonez zu sehen, aber nicht mit smartem Lächeln – sondern als gruseliger Zombie!

Dollar Sign im Zombie-Life YouTube @CrhymeTV BONEZ MC - Roadrunner

Bonez MC gab Geheimtipp zu "Roadrunner"

Vielen Fans war der Zombie-Kopf gar nicht aufgefallen, schließlich der Geldschein auch nur für den Bruchteil einer Sekunde eingeblendet und fliegt in der Zeit auch noch durch die Gegend. Deshalb postete Bonez ein Bild in seinem Feed und fragte, wer den Zombie entdeckt hat. Ein paar krasse Fans haben scheinbar so gute Augen, dass sie das Geheimnis erkannten. Sie schrieben die genaue Zeitangabe, in der der Zombie zu sehen ist, in die Kommentare. Eine große Hilfe, denn wenn man weiß wo man stoppen muss, ist so ein kleines Detail wirklich viel einfacher zu erkennen. Den Post hat der MC aber mittlerweile gelöscht – uns ist jedoch noch ein cooles Detail aufgefallen, habt ihr es auch entdeckt?

