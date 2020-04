Sorgerechts-Streit um Tochter von Bonez MC

Bonez MC hat es geschafft: Der Hamburger verwirklichte mit Gangster-Rap seine Träume! Heute spielt er ausverkaufte Konzerte, ist finanziell abgesichert und hat Millionen von Fans. Doch nicht nur seiner Rolle als 187-Rapper wird er gerecht, sondern ist gleichzeitig auch Vater einer kleinen Tochter, die mittlerweile acht Jahre alt sein müsste. Eigentlich postet er kaum Fotos von ihr – und wenn, dann legt er meist ein Emoji über ihr Gesicht. Doch in den letzten Wochen postete Bonez MC, der einen verrückten neuen Look hat, ungewöhnlich viel von seiner kleinen Prinzessin auf Instagram ! Im Interview, das Reporterin Caro letzten Dezember führte, verriet er uns den Grund dafür: "Ich habe sie jetzt wieder öfter um mich, und es ist alles wie immer: Ich liebe sie, sie liebt mich. Sagen wir es so: Es wurden mir nur ein paar Steine in den Weg gelegt." Was er damit meint? Einen Rechtsstreit ums Sorgerecht.

Bonez MC: Das macht er mit dem ersten Freund seiner Tochter

Da Bonez MC mit der Mutter seines Kindes nicht mehr zusammen ist, gab's zwischen den beiden ziemlich Stress. Der Hamburger erzählt: "In letzter Zeit habe ich meine Tochter sehr wenig gesehen, weil es viel um Sorgerechts-Streitereien und so ging". Mittlerweile scheint sich die Lage aber wieder gelockert zu haben. Im Interview für die neue Ausgabe der BRAVO (das Heft gibt's seit dem 1. April) wollten wir von Bonez MC aber noch eines wissen: "Was machst du, wenn sie eines Tages mal ihren ersten Freund mit nach Hause bringt?" Daraufhin antwortete der Rapper lachend: "Ich gucke mir den Kerl ganz genau an! Aber, ach, ich bin da gar nicht so. Ich finde, wenn’s nicht der Falsche ist, dann warum nicht?"

