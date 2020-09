BLACKPINK: Ihr Album ist das Wichtigste für sie

Am 2. Oktober ist es soweit und "The Album" von BLACKPINK erscheint. Ihre Platte hat für die vier K-Pop-Girls momentan auch absolute Priorität wie Member Rosé in einem Interview betonte. Auf die Frage, was für sie gerade am wichtigsten sei, antwortete sie nämlich: "Tatsächlich das Comeback. Wir veröffentlichen uns erstes Album vier Jahre nach unserem Debüt. Wir haben daran sehr lange gearbeitet. Und wir bereiten uns auch pausenlos auf gute Performances vor." Vielleicht bekommen wir von diesem intensiven Musik-Projekt der letzten Jahre auch so einige Einblicke in der BLACKPINK-Doku auf Netflix zu sehen, die dann ab 14. Oktober streambar ist.

Das coole Teaser-Poster zu "The Album" von BLACKPINK

Bevor dann nächste Woche der große Tag gekommen ist, an dem das allererste BLACKPINK-Album auf den Markt kommt, versüßen uns die K-Pop-Künstlerinnen das Warten mit Teasern. Auf Twitter und Co. gingen jetzt zwei Poster zu "The Album" online auf dem nur Band-Mitglied Jisoo zu sehen ist. Sowie eines, dass alle vier Sängerinnen von hinten zeigt. Sicher kommen da in den nächsten Tagen auch noch Solo-Poster von Rosé, Lisa und Jennie dazu plus andere Teaser. Es bleibt spannend!

