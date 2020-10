BLACKPINK veröffentlicht "The Album"

Am 2. Oktober hat die erfolgreiche K-Pop-Band endlich ihr zweites Album "The Album" releast. Mit ihrer ersten Single "How You Like That" hat BLACKPINK sogar einen neuen Rekord aufgestellt und BTS geschlagen. Auf dem Album ist ebenfalls ihr Collab-Song "Bet You Wanna" mit Rapperin Cardi B enthalten, der leider zu einem Streit zwischen Cardi B und den Fans von BLACKPINK führte. Kaum haben sich die Gemüter wieder beruhigt, sorgt jetzt auch noch das Musikvideo zum neuen Song "Lovesick Girls" für Aufruhr. Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa müssten heftige Kritik einstecken!

Label von BLACKPINK entschuldigt sich für Musikvideo

Im Musikvideo des neuen Tracks ist Bandmitglied Jennie in einer Szene in einem sexy Krankenschwester-Outfit zu sehen. Sie trägt ein kurzes weißes Kleid mit roten High Heels. Das Outfit bezieht sich auf die Songzeile "No doctor could help when I’m lovesick" (Übersetzt: Kein Arzt kann mir helfen, wenn ich Liebeskummer habe). Auf Twitter wird unter dem Hashtag #Jennie jedoch heftig darüber diskutiert, dass durch ihre Kleidung das Berufsbild von Krankenschwestern sexualisiert wird. Zu den Kritikern gehört auch die "Korean Health and Medical Worker's Union". Das BLACKPINK-Label YG Entertainment nimmt die Kritik sehr ernst und entschuldigt sich in einem Statement dafür. "Zuallererst möchten wir unseren tiefsten Respekt für alle Krankenpflegerinnen ausdrücken, die für ihre Patienten da sind und an vorderster Front kämpfen", heißt es. Sie betonen, dass sich Jennies Kleidung lediglich auf die Songzeile bezieht. "Es war keine konkrete Absicht, aber wir sind besorgt über die verzerrten Ansichten."

"Lovesick Girls": Krankenschwester-Szene wird gelöscht

Das Label der K-Pop-Girls zieht sogar eine krasse Konsequenz. Sie kündigten an, die Szenen im Krankenschwester-Outfit aus dem BLACKPINK-Musikvideo zu löschen. Das Video soll so bald wie möglich ersetzt werden, heißt es. Die BLINKs, die Fandom von BLACKPINK, stehen hinter Jennie und sind empört darüber, welche Wellen das "Lovesick Girls"-Video geschlagen hat.

