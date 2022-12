Billie Eilish spricht über Dating mit Jesse Rutherford: "Ich hab ihn mir geschnappt!"

Auch was sie in einer Beziehung glücklich macht, verriet die Sängerin noch: "Meine Liebessprache ist körperliche Berührung. Ich brauche ständig Hautkontakt, Berührungen, Kuscheln, Umarmungen und alles, was mit Haut zu tun hat, ist für mich eine große Sache. Abgesehen davon will ich Freiheit. Ich will nicht kontrolliert werden. Ich möchte, dass man mir vertraut, und ich möchte Freiraum. Liebe, Aufmerksamkeit und gegenseitige Bewunderung ist wirklich wichtig." Gegen Ende bezieht sie sich nochmal auf ihren Freund Jesse: "Ich bin wirklich inspiriert von dieser Person und er ist inspiriert von mir. Es ist richtig cool!" Wie süß 🥰