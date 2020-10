Bibis Beauty Palace und Julienco offen wie nie in neuem Podcast

In einem ihrer letzten Videos, verkündeten Bibis Beauty Palace und Julienco, dass für sie zwar nicht Schluss mit YouTube ist, sie aber nur noch die Hälfte der Videos drehen werden. Der Grund: Sie haben einen Podcast gestartet namens "Da ist ja Claße(n)", von dem jeden Sonntag eine mindestens 30-minütige Folge rauskommt. Wie sie selbst betonen, werden ihre Fans also nicht weniger von ihnen zu sehen und hören bekommen nur eben über einen weiteren Kanal. Und auf dem erzählen Bibi und Julian sogar Dinge, die sie zuvor noch nie verraten haben, über Geld, ihr Leben als YouTuber und mehr.

Heftiger Urlaubsschock für Bibi und Julian

In ihrer neusten Folge sprechen Bibis Beauty Palace und Julienco über ihre vielen Reisen, die sie in den letzten Jahren schon zusammen gemacht haben. Einmal besuchten sie sogar 17 Länder innerhalb eines Jahres. Jedoch war das nicht immer das traumhafte Jet-Set-Leben, an das man jetzt vielleicht denkt und aus dem vor allem Bibis Beauty Palace immer die schönsten Bilder postet. Denn die beiden YouTuber sind auf eine Betrugsmasche reingefallen, als sie ein Ferienhaus auf Ibiza buchten: "Wir sind dann zu der Adresse gefahren und das war es dann auch mit dem Urlaub. Das war einfach ein leeres Grundstück", erinnert sich Bibi im Podcast. Erst glaubten sie noch an eine falsche Adresse, doch schnell war klar, dass die Anzeige im Internet schlicht und einfach gefaked war. Krass...

