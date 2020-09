Bibi und Julian: Wochenende mit drei Kids

Nach ihrem Urlaub mit Julians Schwester und deren kleinen Familie inklusive Sohn Luis, in dem Bibis Beauty Palace auch Baby Emily zum ersten Mal auf einem Bild gezeigt hatte, sind die YouTuber wieder in ihrem Alltag angekommen. Übers vergangene Wochenende hatten sie nun Besuch vom kleinen Luis. Wie die beiden ihren Fans auf Instagram erzählten, waren die letzten Tage daher vollgepackt mit Spiel und Spaß. Und eben drei Kindern, statt nur zweien. Da muss sogar Bibi zugeben, dass das etwas ganz anderes ist. Doch wie es scheint, hat alles es super geklappt.

Bibis Beauty Palace: "Na, wie wär's mit Baby Nummer 3, Julienco?"

Vor der Geburt von Emily äußerten sich Bibi und Julian zu Baby Nummer 3 und meinten, dass ihre Familienplanung mit dem zweiten Kind ziemlich sicher abgeschlossen ist. In einem YouTube-Video einige Monate später, klang das Ganze aber schon wieder völlig anders und Bibis Beauty Palace erklärte, ausschließen wolle sie es nicht, nochmal schwanger zu werden. Und das Wochenende mit den drei Kids hat sie in ihrer Überlegung wohl bestärkt. Denn sie postete eine Story, in der sie ihren Followern erzählte, wie gut alles gelaufen sei und schrieb dazu: "Na, wie wär's mit Baby Nummer 3, Julienco?". Kann also gut sein, dass das süße YouTuber-Couple in den nächsten Jahren doch noch einmal Nachwuchs bekommt!

In ihrer Insta-Story hielt Bibi ihre Fans auf dem Laufenden über ihr Weekend mit drei kleinen Kindern instagram @bibisbeautypalace

