"Berlin – Tag und Nacht": Zwei Abschiede mit Folgen

Das Gefühlschaos bei Toni und Leif geht weiter. Denn Toni kann den Kuss mit Leif einfach nicht aus ihrem Kopf bekommen. Sie beschließt, ihm erstmal aus dem Weg zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, denn er braucht Hilfe beim Kofferpacken und Toni ist natürlich sofort zu Stelle, um ihrem Freund zu helfen. Es kommt zu einem knisternden Moment und die Funken fliegen zwischen den beiden. Als Toni ihm dann ihre wahren Gefühle gestehen will, die große Enttäuschung: Leif kommt ihr zuvor und sagt ihr, dass er sie "nur" als platonische Freundin sieht – Toni macht einen Rückzieher und redet sich ein, dass sie die Freundschaft mit Leif wegen ihrer Gefühle nicht aufs Spiel setzen will.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Leif reist nach Amsterdam ab und Toni ist deprimiert. Ihre Freund*innen überreden sie zu einem Tag im Beachclub. Dort kommt es zu Spannungen zwischen ihr und Sascha. Zuerst wählt er sich ungefragt in Tonis Beachvolleyball-Team, als sie sich verletzt, spielt er den großen Retter – Toni ist genervt und weist ihn in die Schranken, da er einfach nicht aufhört, die Grenze zu überschreiten. Zurück im Loft unterstellt Sascha ihr dann noch, dass sie auf ihn stehen würde. Das reicht Toni und sie fühlt sich durch diese Aktion nur in ihrer Meinung über Sascha bestätigt: Er ist ein selbstverliebter Macho.