"Berlin – Tag und Nacht"-Stars: Starke Statements für mehr Selbstliebe

Vor allem durch die sozialen Medien erhöht sich der Druck, immer "perfekt" zu sein. Was vielen in solchen Momenten, wenn sie diese perfekten Bilder anderer sehen, nicht bewusst ist: Jede*r postet doch nur die schönsten Bilder oder Videos von sich, manchmal wird sogar mit diversen Filtern oder Photoshop nachgeholfen. "Man sieht auf den Social-Media-Plattformen nur noch perfekt aussehende Mädels und Jungs, mit Filtern. Daher ist mir wichtig zu zeigen, wie ich auch wirklich aussehe – online und auch offline", so Lynn-Darstellerin Laura Hink. Auch Lidia weiß das und hat eine wichtige Message: "Macht eure Schönheit und euren Selbstwert nicht abhängig davon [Bearbeitete Bilder auf sozialen Medien], und vor allem vergleicht euch nicht. Lernt die Schönheit anderer zu bewundern, ohne eure eigene infrage zu stellen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was für mich Perfektion ist: Individualität!" Wie könnten bekanntere Leute dazu beitragen, dass der Druck auf einen selbst nicht zu groß wird? "Größere Creator sollten auch ein wenig darauf achten, was sie ihren meist jüngeren Followern an Werten mitgeben möchten, und was ihr Bild vielleicht für Gefühle auslösen kann. Also möchte ich, dass ein Bild von mir Selbstzweifel bei anderen auslöst oder möchte ich, dass man sich vielleicht sogar damit identifizieren kann", meint Jeanne.