"Berlin – Tag & Nacht": Wird Peggy geschlagen?

"Berlin – Tag & Nacht": Zeigt René nun sein wahres Gesicht?

Erst dachte Peggy, dass Joe zu weit geht ... sie dachte, er ist total eifersüchtig und spinnt sich in seinem Kopf Dinge über René zusammen, die einfach nicht stimmen! Nun wird ihr Freund handgreiflich und das macht der Blondine Angst! 😰 Wer er sie schlagen?

Ist René wirklich ein Schläger?

Peggy war doch total glücklich mit ihrem neuen Boyfriend René. Joe hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl, was René angeht, aber Peggy hat das gar nicht so gesehen. Doch dann wurde sie trotzdem misstrauisch und hat ihm selbst hinterherspioniert. Schließlich hat ihr Ex-Ehemann Joe, René vor Kurzem dabei erwischt, wie er einer anderen Frau gedroht hat. Das kann Joe sich doch niemals ausgedacht haben!

René entdeckte Peggy bei ihrer Aktion und wurde extrem wütend! Er packte Peggy und machte ihre Angst. Ob er nun auch zuschlagen wird? Kommt es überhaupt so weit? Ist jemand da, um Peggy zu helfen? "Berlin – Tag & Nacht" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * kannst du alle Episoden ganz entspannt streamen.

