"Berlin – Tag & Nacht": Geht Joe zu weit?

Ist Joe eifersüchtig?

Seit einigen Wochen ist Peggy in einer neuen Liebesbeziehung mit René. Von Anfang an kommt Joe aber nicht mit René klar. Er spürt, dass er etwas zu verheimlichen hat und das passt ihm gar nicht. Joe und Peggy waren einmal ein Paar. Sogar verheiratet. Auch, wenn sie einige Jahre keinen Kontakt hatten, so verstehen sie sich nun wieder super und Joe und Peggy haben noch viel füreinander übrig. Doch was verheimlicht René?

Werden sich Peggy und Joe wieder vertragen?

Er bedroht eine junge Frau. Hat Geheimnisse. Doch als Joe Peggy das alles erzählt, glaubt sie ihm gar nichts. Dabei hat Joe das alles doch mit eigenen Augen gesehen. Peggy wird das alles zu viel. Sie hat keine Lust mehr auf Joes Anschuldigungen gegenüber ihrem Freund und kündigt ihren Job bei Joe kurzerhand. Ob die beiden sich wieder zusammenraufen?

Und was ist mit Milla und Mike? Die beiden haben seit Wochen eine Pechsträhne, streiten sich nur noch und bekommen kein Happy End. Oder doch? "Berlin – Tag & Nacht" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * kannst du alle Episoden ganz entspannt streamen.

