"Berlin – Tag und Nacht": Peggy wird verhaftet!😨

Joe Jonas überrascht Fans mit Deluxe-Version von "Music For People Who Believe In Love" 😍

Nicht nur mit den Jonas Brothers veröffentlicht Joe Jonas dieses Jahr zwei neue Alben - er bringt davor sogar noch sein zweites Solo-Album heraus! Alle Infos zu seinem neuen Solo-Projekt "Music For People Who Believe In Love" haben wir hier für dich gesammelt! 😍⤵️