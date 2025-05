"Berlin – Tag und Nacht": Ehe-Aus bei Mike und Milla?

Die Situation zwischen Mike und Milla wird immer brenzliger. Milla lernt im Club jemanden kennen, dem sie auch ziemlich nah kommt – er lädt sie sogar auf sein Hotelzimmer ein! Ob sie mitgehen wird? Später plagt sie dann das schlechte Gewissen und sie realisiert: Sie hat Mike ganz schön vernachlässigt in letzter Zeit. Also nimmt sie sich ein Herz, entschuldigt sich bei ihm dafür, dass sie in den letzten Wochen nicht die Ehefrau gewesen sei, die er verdient hat. Mike plagt währenddessen aber sein schlechtes Gewissen und kann nur an seine Nacht mit Sara denken. Wird Milla von dem Seitensprung ihres Ehemanns erfahren? Wie wird sie reagieren? Können die beiden ihre Beziehung noch retten?

