"Berlin – Tag und Nacht": Kann Mike seine Ehe noch retten?

Mike gibt seine Beziehung mit Milla nicht auf und ist fest entschlossen, dass die beiden sich wieder näherkommen. Darum plant er ein Date der ganz besonderen Art: Sex-Painting. Er lockt eine nichtsahnende Milla in das Atelier – doch es kommt zum Streit statt zur großen Versöhnung und Leidenschaft. Trotzdem will Mike den Kampf um Milla noch nicht aufgeben und sucht sich Hilfe bei einer anderen Frau…

Sara ist seine erste Ansprechstelle. Die gibt ihm nicht nur die perfekte Date-Idee, sondern es knistert während der Brainstorming-Session auch etwas zwischen den beiden – vor allem als Mike ihr dann auch noch sagt, was für eine tolle Frau sie doch sei. Der Herzschmerz ist groß, als sie schließlich einsehen muss, dass ihre Gefühle für Mike doch mehr sind als nur ein kurzer Flirt – sie ist in ihn verliebt. Das erzählt sie auch Karla, macht aber auch sofort klar, dass sie diesen Gefühlen nicht nachgeben darf und sich erstmal von Mike fernhalten will – ob das klappt?