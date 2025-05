"Berlin – Tag und Nacht": Peggy vs. Indira

Endlich steht die Eröffnung der Nacht-Schnitte an und Mike könnte nicht glücklicher sein. Besonders begeistert ist er von Sara, die kreativ und engagiert in die Vorbereitungen geht. Mike ist immer wieder überrascht, was für ein Organisationstalent sie zeigt – und wie viele Ideen sie hat.

Die Eröffnungsparty wird ein voller Erfolg und Mike kann nicht anders, als Sara zu sagen, wie sehr er sie und ihre Arbeit schätzt. Dabei merkt er: Er fühlt sich immer mehr mit ihr verbunden und zu ihr hingezogen… Wie sich das wohl noch weiterentwickeln wird?