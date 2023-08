"Berlin -Tag und Nacht": Wer ist Sascha wirklich?

Toni putzt die WG und entscheidet sich dafür – aus reiner Nettigkeit – auch kurz das Zimmer von Sascha zu saugen. Als er das sieht, rastet er sofort aus und macht seiner Mitbewohnerin klar: Sie hat nichts an seinen Sachen zu suchen! Dabei hat Toni sich nicht mal für diese interessiert. Durch Saschas Wutausbruch wird Toni nun aber misstrauisch und neugierig. Hat Sascha etwas versteckt? Mit Tara heckt sie einen Plan aus, um Saschas Zimmer nun wirklich zu durchsuchen - doch der Versuch scheitert. Toni muss allein ran und schleicht sich in einem günstigen Augenblick in das Zimmer ihres Mitbewohners und macht eine schockierende Entdeckung: In einer Tasche findet sie eine Menge Bargeld und sehr verdächtige Fotos. Wer ist Sascha wirklich und was hat er vor?

