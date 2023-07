"Berlin – Tag und Nacht"-Star Liza Waschke: Das hilft ihr in stressigen Zeiten

Nach einem anstrengenden Tag am Set, hilft ihr vor allem ein, um wieder runterzukommen: "Allein mein Zuhause erdet mich, meine Freunde und meine Bezugsperson. Da bin ich dann einfach Liza", so die "Berlin - Tag und Nacht"-Darstellerin. Auch eine andere Sache hilft ihr dabei, eine gute Balance in ihrem Leben zu halten: "Sport ist mir sehr wichtig. Auch als Ventil, wenn alles doof ist, schiefläuft oder wenn ich Stress habe. Ich gehe so drei bis vier Mal pro Woche laufen oder ins Gym, immer abwechselnd. Ich denke: 'Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg'. Wenn ich erst mittags anfange zu drehen, stehe ich früh auf und mache morgens Sport, ansonsten nehme ich meine Sportsachen mit zum Set und fahre direkt nach der Arbeit zum Sport - es ist alles machbar!" Und was außer Sport hilft ihr noch in stressigen Zeiten? "Meine Balance finde ich ansonsten in der Liebe und beim Zusammensein mit Menschen, die mir wichtig sind, Familie, Freunde. Oder ich drehe die Musik auf, tanze wild und singe mir die Seele aus dem Leib", so Liza.