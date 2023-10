"Berlin – Tag und Nacht": Sina macht erschreckende Entdeckung!

Lynn hat Berlin verlassen! Ein großer Schock für Sina, als ihr ihre beste Freundin dies nur knapp über eine Textnachricht erzählt. Und zu allem Überfluss soll ausgerechnet sie noch einen Brief, den Lynn hinterlassen hat, an Jonas übergeben! Sina ist völlig überfordert mit der Situation und lässt den Brief erstmal verschwinden, weil sie Angst vor Jonas‘ Reaktion hat. Es kostet sie einige Überwindung, aber schließlich liest sie den Brief, in dem Lynn noch einmal auf schmerzhafte Weise begründet, warum sie mit Jonas endgültig Schluss gemacht hat. Soll sie Jonas damit wirklich belasten? Nach einigen Umwegen gibt Sina den Brief dann doch in Jonas Hände, der seinen Schmerz über Lynns Worte und Entscheidung an Sina auslässt.

Aber auch Sina ist niedergeschlagen und schwänzt die Schule, um sich abzulenken. Sie versucht es bei Chiara, trifft aber in der WG nur auf Jonas – es kommt erneut zu einem Streit. Sina gibt Jonas die Schuld an Lynns Flucht aus Berlin, Jonas wirft daraufhin Sina vor, sich zu verhalten, als wäre sie die Verlassene und nicht er. Damit bringt er Sina zum Nachdenken, die feststellen muss, dass sie sich in ihre beste Freundin verliebt hat! Wie wird sie mit ihren Gefühlen umgehen?

