„Berlin – Tag und Nacht“: Schwere Entscheidungen

Paula will mehr Zeit mit Sina verbringen, denn nach den Vorfällen und der Diagnose der letzten Zeit ist sie sehr besorgt um sie, also beschließt sie, sich einen schönen Tag mit ihr zu machen. Das hat nur einen Haken, denn es ist auch Samis Geburtstag! Wie soll sie nur für beide da sein? Also kümmert sich zunächst Basti um Sina, während Paula eine Überraschungsparty für Sami schmeißt.

Alles läuft anfangs wie geplant, doch dann tauchen Basti und Sina auf der Party auf – Sina ist verletzt, dass Paula sie versetzt hat. Paula ist verzweifelt: Kann sie Sina und Sami überhaupt in gleichen Teilen gerecht werden? Paula sieht, dass er unter der ganzen Situation sehr leidet. Da sie mit allen Mitteln verhindern will, dass Sami sich quält, gibt es für sie nur einen Ausweg: Eine Beziehungspause. Doch als sie ihm das sagen will, wird sie schwach – und die beiden landen zusammen im Bett. Wird es trotzdem noch zu einer Trennung kommen?