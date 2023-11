"Berlin – Tag und Nacht": Sami und Chiara werden verraten! 😱

Mike gibt alles, um das seinem Vater das Geld für die Krebsbehandlung zu besorgen. Nach einigen gescheiterten Versuchen, dann ein Hoffnungsschimmer: Sein Bankberater stellt ihm doch einen Kredit in Aussicht. Doch auch dieser wird leider wieder abgelehnt. Was soll er nur machen? Mike sieht keinen Ausweg mehr und greift so zu seiner allerletzten Möglichkeit, um seinen Vater zu retten. Kaum hat Mike seinem Vater das Geld zur Verfügung gestellt, dann der große Schreck: Amelie bekommt mit, dass Frank weg will und sie alle nur hintergangen hat!

Als sie ihn zur Rede stellt, sperrt er sie aus und macht sich schnell auf den Weg zum Flughafen. Als Mike davon erfährt, zögert er keine Sekunde, um ihn zu stoppen. An der Sicherheitskontrolle holt er seinen Vater schließlich ein und stellt ihn zur Rede: Dabei muss er feststellen, dass Frank ihn wieder einmal nur angelogen hat – diesmal, um an sein Geld zu kommen. Enttäuscht und am Boden zerstört, kann Mike nur noch zu schauen, wie Frank ins Flugzeug steigt, um ein neues Leben zu beginnen – weit weg von ihm.