"Berlin – Tag und Nacht": Milla und Mike verlieren alles!

Auch Amelie hat mit den Schulden von Milla und Mike zu kämpfen – besonders emotional nimmt sie die ganze Sache ganz schön mit. Als sie es nicht mehr aushält, vertraut sie sich Sina an und erzählt ihr von ihrer Angst obdachlos zu sein. Sina versucht Amelie mit allen Mitteln abzulenken und überzeugt sie davon, mit ihr auf eine Nikolausparty zu gehen. Doch als diese ausfällt und Amelie zu allem Überfluss auch noch ihr Portemonnaie nicht mehr findet, bekommt sie wieder Panik: Wie wird es ihr ergehen, wenn ihre Familie wirklich pleite sein sollte? Sina gibt aber nicht auf und setzt alles daran, ihre Freundin abzulenken und aufzumuntern. Sie schafft es, Amelie neuen Mut zuzusprechen – wie sollte es schließlich erst so weit kommen, wenn Milla und Mike doch einen der erfolgreichsten Clubs in ganz Berlin besitzen?