"Berlin – Tag und Nacht"-Star Lidia Santangelo über Betrug und Affären

Großes Chaos bei "Berlin – Tag und Nacht": Chiara startet eine Affäre mit Sami, nach einiger Zeit beenden sie diese aber. Obwohl sie auf Abstand gehen kann Sami Chiara einfach nicht vergessen. Das geht sogar so weit, dass er sich im Schlaf verrät und seine Verlobte Yasemin Wind von der ganzen Sache bekommt. Trotz allem beginnen Chiara und Sami ihre Affäre erneut. Doch was reizt Chiara daran, einen verlobten Mann zu verführen, obwohl sie genau weiß, dass er vergeben ist? "Diese Frage habe ich mir tatsächlich zunächst auch gestellt und sogar mit den Drehbuchautoren darüber gesprochen. Ich denke, letztlich ging es darum, dass Chiara in ihrem Stolz gekränkt ist. Sami sieht Chiara nicht als vollwertige Frau, sondern als 'kleines Küken' – das wollte Chiara nicht auf sich sitzen lassen. Sie ist jetzt 18 und fühlt sich erwachsen, aber da gibt es Sami, der ihr - was das betrifft - widersprochen hat. Ihr gekränkter Stolz und das gekränkte Ego haben da einfach die Überhand gewonnen. Vielleicht hat auch der Reiz des Verbotenen eine Rolle gespielt", vermutet Lidia Santangelo. Kann sie persönlich nachvollziehen, warum man einen vergebenen Mann verführt? "Ich finde das sehr schwierig, dass man sich an jemand ranmacht, der vergeben ist. Ich würde das nicht machen. Manchmal wird man unwissentlich in sowas reingezogen, das ist mir auch schon passiert. Aber wenn man von dem anderen Partner weiß, auf gar keinen Fall." Das hat auch einen ganz bestimmten Grund…