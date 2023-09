"Berlin – Tag und Nacht"- Star Manuel Denniger über Familienplanung mit Ehemann Chris-Ole

Nach acht Jahren haben Manuel und Chris-Ole so ziemlich alle Seiten des jeweils anderen kennengelernt und alle Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert. Doch was bewundern die beiden aneinander eigentlich am meisten? "Am meisten schätze ich an Chris, dass er ein ehrlicher, zuvorkommender Mensch ist", so Manuel. Chris-Ole liebt hingegen, dass "Manu einen Raum mit Wärme füllen kann, egal, wie düster die Stimmung ist." Aber natürlich gibt es auch das eine oder andere, was sie an ihrem Partner nervt: "Was mich regelmäßig auf die Palme bringt, ist, dass Chris nicht zum Punkt kommt, wenn er mir was erzählen oder erklären möchte. Das macht mich jedes Mal richtig fuchsig, wenn er für etwas, das er in drei Sätzen sagen könnte, einen halben Roman braucht“, erzählt der "Berlin – Tag und Nacht"-Star. Aber auch Manuel ist nicht perfekt, wie Chris-Ole erklärt: "Mich nervt auf jeden Fall sein Chaos-Wesen! Ganz beispielhaft: Wenn er sich ein Outfit raussucht, sieht das Ankleidezimmer danach so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen oder als ob wir ein 3-jähriges Kind zu Hause hätten!"