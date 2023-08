"Berlin – Tag und Nacht" feiert 3000 Folgen: Die Lieblingsmomente der Stars

Auch nach 3000 Folgen wird es nicht langweilig bei "Berlin – Tag und Nacht" und es gibt immer noch unerwartete Wendungen und Handlungsstränge! Krätze-Darsteller Marcel Neue ist von Anfang an bei der Serie dabei gewesen – und in dieser langen Zeit ist ihm eine Sache besonders im Gedächtnis geblieben: "Da ich fast von Anfang an bei BTN dabei bin, gab es natürlich viele großartige Momente. Einer, der noch gar nicht so lange zurückliegt, war die Versöhnung von Krätze und Schmidti, nach ihrer langen Feindschaft, die durch den Überfall auf Emmi ausgelöst wurde. Sowohl für die Serie im Allgemeinen als auch für unsere Rollen Schmidti und Krätze ist es schön, dass diese besondere Freundschaft nicht untergegangen ist, sondern weiterbesteht."

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Fast genauso lange wie Marcel ist auch Schmidti-Darsteller Alexander Freund bei "Berlin- Tag und Nacht", in den letzten zwölf Jahren hat er natürlich schon einige coole Momente erleben dürfen: "Spontan fällt mir der Dreh in Barcelona ein, die Hochzeit von Hannah und Ruben. Das ist schon länger her, aber Barcelona hat einfach mega Spaß gemacht. Dann gab es mal einen Dreh, da haben Krätze und Schmidti auf einem Spreedampfer gearbeitet, das war auch cool. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich den Einzug aufs Hausboot wählen, das war quasi der Beginn einer neuen Ära. Die WG auf dem Boot ist einzigartig und die Lage in der Nähe des Produktionsbüros ist toll, weil wir dadurch als gesamtes Team, vor und hinter der Kamera, einfach noch mehr zusammengerückt sind."