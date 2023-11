"Berlin – Tag und Nacht": Mike und Milla fliegen auf!

Leif will und kann es einfach nicht mehr mit ansehen, wie Sascha und Toni vor seinen Augen verliebt rumturteln. Das sowieso schon schlechte Verhältnis zwischen Leif und Sascha wird noch angespannter. Als Toni das merkt, schmiedet sie einen Plan, denn schließlich sind die beiden gerade die wichtigsten Männer in ihrem Leben und deswegen sollten sie auch miteinander gut auskommen.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Ein gemeinsamer Tag soll für Frieden zwischen Leif und Sascha sorgen. Und es scheint zunächst auch so, als würde ihr Plan aufgehen und von Erfolg gekrönt sein. Aber so ganz ehrlich sind sie ihr gegenüber nicht, denn Leif wird weiterhin von Eifersucht übermannt und Sascha sieht Leif als riesigen Konkurrenten an. Toni zuliebe, reißen sich die beiden aber zusammen. Leif nimmt sich fest vor: Weder Sascha noch Toni dürfen von seinen wahren Gefühlen zu ihr erfahren. Ob das gut geht?